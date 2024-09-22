新北婦投資獲利信以為真 1個月遭詐面交925萬警埋伏逮車手

新北市康姓婦人8月加入LINE股票投資群組，1個月來陸續面交3次共925萬元，直到無法領取獲利才察覺有異報警。中和警方獲報要康婦假意配合面交，前天晚間派員埋伏當場逮捕擔任車手的28歲林男，詢後依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，檢察官訊後交保。

據了解，家住新北市中和區的60歲康姓婦人，8月時在LINE看到名為「雅婷學習交流A02」的投資股票群組。康婦好奇點擊加入後，該群組自稱為BCVC TOP投資平台，宣稱高收益、有漏洞、投資回報率高、簡單好操作，康婦於是下載該投資APP，1個多月來陸續面交3次共925萬元。

康婦事後發現APP上有明顯獲利，欲向平台領出獲利時對方卻藉故拖延，還邀康婦要繼續交付380萬元才能領回獲利，康婦此時才知遭詐，前天立即向警方報案。中和警方獲報要康婦假意配合，前天晚間與對方相約在永和區福和路親戚家面交。28歲林姓車手依約出面取款時，5名埋伏警員一擁而上將林姓車手逮捕，並查扣假工作證、印章、收款收據及380萬元等證物。

林男供稱依公司指示到場取款，對於詐騙行為堅稱不知情，警方詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將林男移送新北地檢署，檢察官複訊後交保。