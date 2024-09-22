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休旅車停北屯山區位置怪怪的…市民查看駕駛已亡有屍斑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天上午11時許獲報，北屯區光西巷內有一輛休旅車內有民眾需要協助，消防隊員到場後發現，車內男子已出現屍斑、明顯死亡，據報案人透露，要前往自家倉庫查看時，發現該輛休旅車停放的位置怪怪的，發現車內有人報案，沒想到人已死亡，全案今將由警方報請檢察官相驗，釐清死因。

經查，台中市北屯區一位市民在今天上午11時許，要前往北屯區光西巷的倉庫時，發現一輛休旅車停放在倉庫附近，而且停放位置「怪怪的」，前往查看，發現車內有一名男子疑似需要協助，經他敲窗叫喚也無反應，因此報警。

消防人員到場確認，車內男子已出現屍斑，死亡已久，因此聯絡第五警分局到場採證，警方查出死者是年約43歲的楊姓男子，車內留有木炭殘渣，暫無外力介入跡象，疑有債務問題，全案今將聯絡死者家屬，報請檢察官相驗，釐清死因。

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台中市楊姓男子今天被人發現陳屍在北屯山區的休旅車內，出現屍斑。圖／讀者提供
台中市楊姓男子今天被人發現陳屍在北屯山區的休旅車內，出現屍斑。圖／讀者提供

休旅車 台中市 檢察官

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