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澎湖海釣船遇強風擱淺風櫃洞 4人求援獲救

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖「祥銓」號海釣船，今天出海釣魚，遭強風大浪襲擊，擱淺馬公風櫃洞附近淺礁，許姓船長等4人求援，由岸巡人員協助救上岸際，至於船隻須視天候再行拖救。

海巡署澎湖第七岸巡隊是在今天上午9時30分許，接獲「祥銓」號海釣船許姓船長電話向岸巡風櫃東安所通報指出，祥銓號擱淺風櫃洞附近淺礁，請求協助船上釣客等人自行上岸，立即出動安檢人員涉水救援，幸運協助許姓船長等4人上岸、平安脫困。

澎湖籍「祥銓」號海釣船是在今天清晨配合海水退潮之際，從馬公漁港報關出海，船上有許姓船長及3名釣友，不料在上午午9時起風，海浪增強，海釣船不堪風浪襲擊，意外擱淺風櫃洞附近淺礁，所幸船上人員在岸巡人員協助下自行上岸，至於海釣船須待天氣好轉，再由許姓船長調派友船來協助拖救，岸巡單位則在岸際監控。

澎湖氣象站表示，受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，澎湖今天出現有有9至10級強陣風，海域也有較大風浪，民眾要特別注意。

海釣船 澎湖 馬公

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