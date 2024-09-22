經國大橋上7旬翁騎車遭大貨車碰撞 倒地畫面驚悚引熱議
新竹市經國大橋是竹北通往竹科和市區重要道路，上周三（18日）發生嚴重車禍事故，一輛直行摩托車與要右轉上68快速道路的大貨車，在車道交匯處發生碰撞，72歲老翁當場碰撞大貨車車頭倒地，驚險畫面在社群網站引起熱議。
網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼出影像，9月18日上午9點28分，在竹北通往新竹市區的經國大橋上，一輛大貨車準備右轉上快速道路，一台機車在機車道上繼續直行，在併行的情況下，大貨車疑似視線死角、機車也沒察覺大貨車要右轉，雙方在車道交匯處發生碰撞。
72歲老翁遭撞後當場倒地，倒在車道上半天沒動靜，大貨車駕駛發現肇事，也立即下車查看。新竹縣消防局獲報後，立即前往搶救，所幸老翁意識清楚，頭部有撕裂傷、肢體有多處擦傷，送醫後生命徵象穩定，至於詳細車禍原因，仍待警方調查釐清。
整起車禍事故，全被後方車輛行車記錄器拍下，畫面曝光後，引起網友熱議：「尊重生命，遠離大車視線死角」、「我以為不要跟大車並排行駛是常識」、「大車減速，機車卻沒有超過大車捏」、「這裡接68一直都很危險」、「大車司機車開明顯有問題，1.方向燈打太晚了，2.右切前沒有先關門」。
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