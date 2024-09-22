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影／台中福斯掛「輔輪」未上拖車直接開 警：未獲報
台中市一輛紅色福斯轎車在昨天被網友目擊，以後輪裝設拖吊車輔助拖吊的「輔助輪」在兩個後輪上，直接上路行駛，網友質疑「不用繳罰單嗎」，第六警分局表示，此案需有民眾具名檢舉，才可依法告發，行為已違規，可開罰1800元至3600元。
台中市有網友昨天在網路平台Threads分享，一輛紅色福斯轎車行經西屯區文心路往中清路方向時，該車的兩個後輪都裝設拖吊車使用的「輔助輪」，網友除質疑是「什麼狀況」、「不用繳罰單嗎」，也提到該輛轎車後方有拖吊車在追，但是沒拍攝到。
第六警分局表示，經查詢該輛轎車的車牌，不論是文心或崇德拖吊場，都沒有拖吊入場紀錄；交通局也回覆無違規拖吊紀錄，也沒有收到民眾檢舉，需有具名檢舉才可告發。
另經檢視影像中行為，後輪安裝輔助輪行駛，影響煞車有效使用，違反道交第19條規定。
依照道交條例規定，汽車煞車，未調整完妥靈活有效，或方向盤未保持穩定準確，仍准駕駛人使用者，處汽車所有人1800元以上3600元以下罰鍰，並責令調整或修復。
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