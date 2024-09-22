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竹市西濱路貨車過彎翻覆撞斷2燈桿 駕駛受困命危
新竹市北區西濱路一段今天上午10時許發生交通事故，一輛大貨車疑轉彎時不慎翻車，由於撞擊力道猛烈，駕駛座車頭當場受到擠壓變形，駕駛也因此受困車內。新竹市消防局獲報後，立即派員前往搶救，並出動破壞器材將駕駛救出。
新竹市消防局指出，今天上午10點5分接獲通報，西濱路一段有大貨車車禍事故，立即派遣，5車11人前往搶救，消防人員到場時，發現駕駛受困變形的車體內，立即出動破壞器材將他救出，但駕駛意識模糊，情況危急，消防人員已將他送醫搶救。
據了解，大貨車行經西濱路一段時，疑似轉彎操作不慎，當場翻覆並撞毀2支燈桿，所幸整起車禍並未波及其他人車，也因貨車翻覆時，占據主線車道，目前該路段僅剩外側通行，至於詳細車禍原因，警方正在釐清中，並同步排除車禍事故。
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