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海上威脅有增無減 海巡署：研議加重獎勵通報

中央社／ 台北22日電

報載海巡署擬招募6000名志工民力以強化海防。對此，海巡署今天說，與事實有所落差，目前研議以加重獎勵通報方式先行，尚未規劃建立不同屬性的志工組織。

中國偷渡客事件頻傳，海洋委員會主委管碧玲近日指出，海委會希望增加海防韌性，制度面希望引用民力，強化全民韌性，屆時會全新制度，會逐步跟大家報告。自由時報今天指出，海巡署目前規劃以159個岸巡安檢所為基礎，編成6000名海巡志工，強化海上灰色地帶衝突的應變。

海委會海巡署今天透過新聞稿表示，目前海巡志工隊共成立3個，分別為小琉球志工隊、綠島志工隊以及福隆志工隊，都是選擇海洋遊憩熱區，為了海域遊憩安全宣導和救生救難事項提供協助，角色與媒體報導的屬性不同。

來自海上的威脅確實有增無減，海巡署強調，未來希望加強海防韌性，並期待海防韌性也成為全社會韌性的一環。

海巡署表示，目前研議以加重獎勵通報方式先行推動，至於是否建立不同屬性的志工組織，還沒有進行規劃，方向也尚未報經海委會確認，部分報導與事實有落差，特此澄清說明。

小琉球 海委會 海巡署

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