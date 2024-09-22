賠！中壢賓士車主猛 酒駕連撞4轎車7機車
桃園市21歲朱姓男子昨天深夜喝酒後駕駛賓士轎車，沿中壢區環中東路往平鎮方向行駛，行經內壢區環中東路段，疑因酒後恍神，車子失控偏移直接撞上路邊停放4輛轎車及撞倒7輛機車，網友PO在網路引起注意，中壢警方今天上午表示，朱男經酒值達0.66mg/l，依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
中壢警方調查，朱男昨天深夜23時駕駛賓士車返家，行駛中壢環中東路往平鎮方向，過了環中東路內壢轉彎，直行至環中東路一棟大樓前，疑似酒後開車恍神，轎車失控撞上路邊4輛轎車，往前再撞倒路邊7輛機車，一輛房仲業女車主的轎車更被追撞波及機車，幸無人傷亡，事故受損的汽機車受損車主，將向朱男求償。
警方據報事故發生，立即派員到場，經向朱男測試酒測值達0.66mg/l，為酒後開車肇事，網友將事PO文，也引起友關切，朱男坦承酒駕，訊後將朱男依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦，及進行民事和解。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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