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台中7旬婦骨鬆就醫 遇推銷鹿茸藥酒險遭詐6.5萬

中央社／ 台中22日電

台中70多歲周姓婦人，日前因骨質疏鬆問題就醫，在醫院被50多歲女子強力推銷鹿茸藥酒等，周婦返家拿存摺欲匯款到不明帳戶，郵局行員通報員警到場，勸說後保住婦人積蓄。

台中市太平警分局今天表示，日前接獲竹子坑郵局行員通知，稱「有婦人疑似遭購物詐騙，欲匯款新台幣6萬5000元到不名帳戶」，警方到場詢問婦人後得知，周婦長期有骨頭疏鬆問題，到太平區國軍總醫院回診。

婦人在等候期間，1名自稱「阿麗」女子上前寒暄，並詢問婦人症狀，得知婦人有骨質問題，便拿廣告宣傳單向婦人極力推銷鹿茸藥酒及附屬保健食品，鼓吹鹿茸功效及他人親身實證，並提供一帳號讓婦人匯款，婦人不疑有他，返家時即拿著存簿及印章到附近郵局。

郵局行員機警通知派出所員警到場，2員警到場瞭解後，將這類型詐騙手法告知婦人，並協助查詢此帳戶確實有異，婦人才恍然大悟險遭詐騙；太平分局將溯源追查。

詐騙 郵局 鹿茸

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