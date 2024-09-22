招募6千人海巡志工...防小船再闖我河口？海巡署澄清：目前無規劃

今年陸續發生陸籍小船闖我國岸際海域，造成國防隱憂，有媒體報導指出，海巡署規劃以159個岸巡安檢所為基礎，編列6000名海巡志工，成立海巡志工隊，在海上發現異常目標時，立即通報海巡；對此，海巡署澄清，目前尚無此規劃，目前確實有海巡志工隊，但主要協助執行遊客岸際安全、水域安全防護。

海巡署說，有關海巡擬召募6000志工的部分，目前海巡志工隊共成立三個，小琉球志工隊、綠島志工隊以及福隆志工隊，都是選擇海洋遊憩熱區，為了海域遊憩安全宣導和救生救難事項提供協助，角色與媒體報導的屬性不同。

海巡署強調，來自海上的威脅確實有增無減，未來海巡署希望加強海防韌性，並期待海防韌性也成為全社會韌性的一環。海巡署目前研議以加重獎勵通報的方式先行推動，至於是否建立不同屬性的志工組織，還沒有進行規劃，方向也尚未報經海委會確認。

據了解，自6月陸籍男子阮芳勇駕駛快艇偷渡淡水河口後，海委會主委管碧玲交辦海巡署，要求研議海巡志工隊的可行性，由於海巡人力有限，希望能比照義警、民防，協助支援海巡警力，在海上發現不明目標時優先通報。

有海巡人員說，目前成立的志工隊主要是協助水域安全，是比較接近「保育」，這比較容易找到人，但協助工作範疇跟「真海巡志工」不一樣，跟上級所想的不那麼一致。