台中高鐵烏日站區白牌車攬客猖獗？ 市府查28件各罰10萬加扣照

民眾反映高鐵烏日站常有白牌車駕駛人違規載客，台中市政府聯合取締白牌車，2021年累計至今共舉發28件，每件各處最低10萬元罰鍰、扣照至少4個月。交通局表示，查獲用合法計程車行掩護非法營運，最重將廢止營業執照。

交通局長葉昭甫指出，近期屢有民眾反映高鐵烏日站屢有白牌車駕駛人違規載客，影響合法業者與消費者權益。

交通局聯合警察局烏日分局、內政部警政署鐵路警察局台中分局及台中區監理所多次前往辦理稽查，查獲白牌車攬客涉違規營業載客，確認多起非法違規營業。

交通局表示，針對白牌車違規駕駛祭出重懲，依「公路法」第77條規定，最輕處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業車輛的牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年，或吊銷駕照，被吊銷駕照後未滿2年不得再請領或考領。

葉昭甫提醒，白牌車無投保乘客責任險，若發生事故傷亡無法請求賠償，若發生有搭乘糾紛，消費者才能獲得政府適時協助。

交通局因應部分巷透過網路社群平台違規營業載客者，依民眾檢舉案件，函請網路社群平台協助下架或對該帳號停權或刪除投稿內容，從2022年至今函送31件。