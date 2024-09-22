影／新莊醉男當著女兒面火爆毆妻 女孩深夜淒厲尖叫：救我們！
新北市新莊區今天凌晨0時許，有1輛休旅車停在五工三路巷內，車上乘客43歲曾姓男子發酒瘋連續出拳毆打開車的妻子，3個女兒攔都攔不住，放聲尖叫大喊：「救我們！」直到警方趕抵，噴辣椒水制伏曾男押回派出所。
據了解，曾男當時喝醉酒坐在右前座，妻子負責開車，國中1年級和小學5年級、3年級的女兒在後座，車輛路過新北產業園區內五工三路86巷，曾男嫌前方計程車擋路，情緒失控欲開車門去攻擊司機。
妻子見狀停下，下車繞到右前門攔阻曾男，夫妻倆吵了起來，曾男發酒瘋遷怒妻子，竟連續揮拳毆妻，3個女兒嚇到下車攔阻曾男，放聲哭泣、淒厲尖叫對圍觀民眾不斷大喊：「救我們！」附近居民拿出手機錄影上傳網路。
警方獲報迅速趕抵，曾男仍情緒激動大吼大叫，被連續噴灑辣椒水壓制上銬押回新莊警分局五工派出所保護管束，酒測值0.94毫克，他的妻子與3個女兒都沒有受傷。
曾妻說丈夫經常酒後情緒失控，不願提告、不需聲請保護令，警方仍依職權通報婦幼系統家庭暴力。曾男在派出所待到天亮酒醒，清晨5時30分被妻子帶回。
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