詐團假冒兒子來電加LINE帳號 72歲老婦人險被騙36萬元

72歲黃姓老婦人前天突然接一通自稱「兒子」的來電，稱有急事但原LINE帳號無法使用，要她加新的帳號並誆騙匯款36萬元。老婦人愛子心切，不疑有他，在未確認之下前往台南市永華路某銀行要匯款，所幸行員察覺有異，通報警方協助，員警到場及時聯絡上她兒子，阻止騙局，保住她辛苦積蓄。

台南市警二分局中正派出所警員陳建印、林永謙前天上午11點巡邏時，接獲轄內永華路某銀行通報有民眾疑似遭到詐騙，員警迅速趕到現場，黃姓老婦人稱接到兒子從公司打來的電話，說原本的LINE帳號無法使用，要她加新的LINE帳號，完成後就接到LINE打來說因臨時急需用錢要她匯款36萬元至指定的不明帳戶。

老婦人愛子心切，不疑有他，當下也沒打電話確認就跑到永華路銀行要匯款，中正所警員研判婦人遇上「猜猜我是誰」的詐騙老哏，雖然名字正確但是少了姓氏，大頭貼也沒貼本人照片，警方提醒老婦人會不會不是兒子本人，她才回想聲音有點不一樣，警方請她打電話給兒子確認，在雙方確認下才戳破詐騙集團謊言，順利保住36萬元。