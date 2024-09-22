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詐團假冒兒子來電加LINE帳號 72歲老婦人險被騙36萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

72歲黃姓老婦人前天突然接一通自稱「兒子」的來電，稱有急事但原LINE帳號無法使用，要她加新的帳號並誆騙匯款36萬元。老婦人愛子心切，不疑有他，在未確認之下前往台南市永華路某銀行要匯款，所幸行員察覺有異，通報警方協助，員警到場及時聯絡上她兒子，阻止騙局，保住她辛苦積蓄。

台南市警二分局中正派出所警員陳建印、林永謙前天上午11點巡邏時，接獲轄內永華路某銀行通報有民眾疑似遭到詐騙，員警迅速趕到現場，黃姓老婦人稱接到兒子從公司打來的電話，說原本的LINE帳號無法使用，要她加新的LINE帳號，完成後就接到LINE打來說因臨時急需用錢要她匯款36萬元至指定的不明帳戶。

老婦人愛子心切，不疑有他，當下也沒打電話確認就跑到永華路銀行要匯款，中正所警員研判婦人遇上「猜猜我是誰」的詐騙老哏，雖然名字正確但是少了姓氏，大頭貼也沒貼本人照片，警方提醒老婦人會不會不是兒子本人，她才回想聲音有點不一樣，警方請她打電話給兒子確認，在雙方確認下才戳破詐騙集團謊言，順利保住36萬元。

南警二分局表示，「猜猜我是誰」是詐騙集團佯裝親朋好友打電話裝熟，假藉剛換新手機門號，要求被害人變更通訊錄、重新加LINE好友等，若遇到被害人質疑聲音怎麼跟平常不太一樣時，就會用感冒、訊號不好等理由搪塞，再以臨時急用、投資周轉等名義來電或傳LINE行騙，許多被害人因此落入圈套；提醒民眾若接獲類似陌生來電，請循原有的管道，如市話、本人手機、親自拜訪等方式向本人或親友求證，如有疑問請撥打165反詐騙專線或110報案諮詢。

72歲黃姓老婦人（右）遭到「猜猜我是誰」詐騙，經台南市警二分局警員和銀行行員勸阻，保住36萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝
72歲黃姓老婦人（右）遭到「猜猜我是誰」詐騙，經台南市警二分局警員和銀行行員勸阻，保住36萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝

LINE 老婦 詐騙集團

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