高雄著名檳榔攤烤肉 保時捷違停被查出掛偽造車牌

高雄市新興區某處檳榔攤「多事之秋」，今年7月中旬，先遭人開車衝撞，另兩派人馬相約談判，一男腹部中彈，成「爆紅」檳榔攤；今凌晨員工聚餐烤肉，多輛車違停，警方巡邏發現一輛保時捷駕駛因超速遭扣牌，懸掛偽造車牌，當場拆牌，將駕駛帶回查辦。

這家位於新興忠孝一路上的檳榔攤，今天凌晨員工聚集在店前烤肉，多輛車違停，轄區新興警分局五福二派出所員警巡邏時，發現車輛違停，趨前盤查，發現其中一輛保時捷懸掛偽造車牌。

保時捷駕駛28歲的歐陽男子坦承半年前因車子超速車牌遭吊扣，於是上網購買同車號車牌懸掛開上路，警方將他帶回查辦、警詢後，依偽造特種文書罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

據了解，這處檳榔攤發生多起治安事件，令轄區警方相當頭疼，背後疑為蔡姓男子所開設的經紀公司經營，今年7月11日凌晨遭男子駕車衝撞，撞傷一名蘇姓女員工。