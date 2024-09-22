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高雄著名檳榔攤烤肉 保時捷違停被查出掛偽造車牌

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市新興區某處檳榔攤「多事之秋」，今年7月中旬，先遭人開車衝撞，另兩派人馬相約談判，一男腹部中彈，成「爆紅」檳榔攤；今凌晨員工聚餐烤肉，多輛車違停，警方巡邏發現一輛保時捷駕駛因超速遭扣牌，懸掛偽造車牌，當場拆牌，將駕駛帶回查辦。

這家位於新興忠孝一路上的檳榔攤，今天凌晨員工聚集在店前烤肉，多輛車違停，轄區新興警分局五福二派出所員警巡邏時，發現車輛違停，趨前盤查，發現其中一輛保時捷懸掛偽造車牌。

保時捷駕駛28歲的歐陽男子坦承半年前因車子超速車牌遭吊扣，於是上網購買同車號車牌懸掛開上路，警方將他帶回查辦、警詢後，依偽造特種文書罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

據了解，這處檳榔攤發生多起治安事件，令轄區警方相當頭疼，背後疑為蔡姓男子所開設的經紀公司經營，今年7月11日凌晨遭男子駕車衝撞，撞傷一名蘇姓女員工。

7月18日，檳榔攤疑股東和他人有金錢糾紛，兩派人馬相約談判，27歲的劉姓男子遭人開槍，腹部中彈，被2名男子「丟包」到高雄榮總，送他去醫院的2名男子隨後便離去，警方事後逮一涉案男子。

高雄市新興區某處檳榔攤「多事之秋」，曾遭人開車衝撞，還有人中彈，今晨員工烤肉，警方查獲一輛保時捷懸掛偽造車牌，當場拆牌（紅圈處）。圖／取自社會事新聞影音
高雄市新興區某處檳榔攤「多事之秋」，曾遭人開車衝撞，還有人中彈，今晨員工烤肉，警方查獲一輛保時捷懸掛偽造車牌，當場拆牌（紅圈處）。圖／取自社會事新聞影音
高雄市新興區某處檳榔攤「多事之秋」，曾遭人開車衝撞，還有人中彈；今晨員工烤肉，警方查獲一輛保時捷懸掛偽造車牌。圖／取自社會事新聞影音
高雄市新興區某處檳榔攤「多事之秋」，曾遭人開車衝撞，還有人中彈；今晨員工烤肉，警方查獲一輛保時捷懸掛偽造車牌。圖／取自社會事新聞影音
懸掛偽造車牌的駕駛今晨在高雄市新興區某處檳榔攤違停烤肉，轄區巡邏員警發現，當場拆牌將駕駛帶回查辦。記者石秀華／翻攝
懸掛偽造車牌的駕駛今晨在高雄市新興區某處檳榔攤違停烤肉，轄區巡邏員警發現，當場拆牌將駕駛帶回查辦。記者石秀華／翻攝
懸掛偽造車牌的駕駛今晨在高雄市新興區某處檳榔攤違停烤肉，轄區巡邏員警發現，當場拆牌將駕駛帶回查辦。記者石秀華／翻攝
懸掛偽造車牌的駕駛今晨在高雄市新興區某處檳榔攤違停烤肉，轄區巡邏員警發現，當場拆牌將駕駛帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區某處檳榔攤「多事之秋」，曾遭人開車衝撞，還有人中彈，今晨員工烤肉，警方查獲一輛保時捷懸掛偽造車牌。圖／取自社會事新聞影音
高雄市新興區某處檳榔攤「多事之秋」，曾遭人開車衝撞，還有人中彈，今晨員工烤肉，警方查獲一輛保時捷懸掛偽造車牌。圖／取自社會事新聞影音
高雄市新興區某處檳榔攤「多事之秋」，曾遭人開車衝撞，還有人中彈，今晨員工烤肉，警方查獲一輛保時捷懸掛偽造車牌。圖／取自社會事新聞影音
高雄市新興區某處檳榔攤「多事之秋」，曾遭人開車衝撞，還有人中彈，今晨員工烤肉，警方查獲一輛保時捷懸掛偽造車牌。圖／取自社會事新聞影音

保時捷 違停

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