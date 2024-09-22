台南市大樓出租套房失火 疑置物箱起火釀災

台南市北區國賓商業大樓8樓出租套房，今天清晨近8點發生火災，套房門底冒出黑煙，消防人員接獲報案到場後，拉水線破門滅火，火勢約在10多分鐘後撲滅。消防人員說，起火點疑為房間內置物箱起火燒燬房內雜物，燃燒面積約1平方公尺。至於起火真正原因待火災調查科人員鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨7點56分受理民眾報案，位於成功路國賓商業大樓8樓出租套房失火，消防局出動20車37人搶救。

消防人員到場，現場為地下3層地上14層水泥建物，起火戶為8樓某出租套房，由於該大樓居住300多人，消防人員連忙拉水線上樓，因起火房間沒有人在，消防人員破門進入滅火，火勢於8點12分撲滅。