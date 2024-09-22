台南計程車和民間救護車車禍 2車5人受傷送醫

台南市中西區府前路、西門路口，昨天深夜11點50分，發生一輛計程車與一輛民間救護車擦撞車禍，消防救護人員到場後將4男1女5名傷者送醫。據了解5名傷者都是輕傷，肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

台南市消防局救災救護勤務指揮中心昨天深夜11點50分據報後，出動中正、南門、永華消防分隊人車冒雨前往搶救。救護人員員到場發現，這輛民間救護車，原本欲送一名低血糖女性患者至醫院急救，但行駛到府前路、西門路口時，與部計程車發生車禍。救護車右側車身被擊，撞計程車車頭嚴重凹陷。