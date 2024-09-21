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台南移工開車撞傷騎車移工波及路旁烤肉民眾 共7人送醫
台南市一名40歲外籍移工晚間9點多開車行經佳里區佳里興路段時，車輛突然失控撞上在路旁民宅前烤肉的陳姓住戶夫妻與7歲、9歲女童，所幸車速不快1家4口三人輕傷，陳妻小腿骨折。轎車還擦撞剛好路過的移工阿農，連同肇事駕駛與搭車的同鄉共7人送醫，目前都沒有生命危險，真正肇事原因警方還在調查。
鄰居指稱，聽到煞車與碰撞聲，外出察看實踐肇事車輛就停在路邊，在烤肉的一家人還有來不及閃避的機車騎士共有5人遭擦撞，不過大家意識都很清楚，趕緊報案。
據稱肇事車路過時失控先擦撞另一名移工騎士人車倒地受傷，隨後車輛右偏撞上在烤肉4人，連同肇事駕駛和車內另1名移工共7人受傷，台南市消防局第三大隊佳里、學甲、將軍消防分隊將傷者分送麻豆新樓醫院、佳里奇美醫院治療。佳里警分局正詢問肇事移工，調查車禍是因單純失控或是有其他原因肇事。
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