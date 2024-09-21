大雨滂沱！高雄轎車駕駛視線不清 輕軌軌道當馬路卡住

高雄市今晚遭豪大雨狂炸，一名53歲潘姓男子駕車行經博愛一路左轉大順一路時，因下雨視線不清，整輛車駛入輕軌軌道區卡住，動彈不得，警方協助將跳車推離，輕軌列車約延誤半小時狀況才排除。

高雄捷運警察隊指出，潘姓男子今天晚間9時46分許，駕車行經博愛一路南向北方向行駛，欲左轉大順一路時，因當時下大雨，視線不明，潘提早轉彎，不慎將車駛入輕軌軌道區內，當場卡住，無法動彈。

捷警隊於晚間9時50分獲報後，隨即派員會同轄區鼓山警分局到場了解，實施交通疏導管制及測繪，並協助潘男將車輛推離軌道區；潘事後經警方實施酒測，無酒駕行為。

事故現場於晚間10時20分許排除，經高捷公司完成巡檢無發現異常，恢復通車。