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三重警殉職 新北：依新規爭取最高撫卹

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市三重分局警員黃瑋震執勤時遭撞死。本報資料照片
新北市三重分局警員黃瑋震執勤時遭撞死。本報資料照片
新北市三重警分局警員黃瑋震7月巡邏遭撞死亡，當初各界對因公死亡還是因公殉職有許多討論。議員卻發現，事發2個多月，市警局竟尚未向警政署提報從優撫卹，與當初火速發新聞稿澄清效率天壤地別。市警局指9月12日有撫卹新規，正彙整資料提報中。

黃瑋震執行巡邏勤務時，遭人開車高速逆向撞擊，送醫急救後不治，留下妻子及4歲幼子，頓失家中重要經濟依靠，引發外界惋惜與關注。

市議員彭佳芸指出，當時一度傳出只能以因公死亡報請撫卹，因撫卹金與因公殉職撫卹相差數倍，新北市警局還特別發布新聞稿澄清，到現在市警局竟然還未將該案報請警政署從優撫卹，提醒侯市長應督促自己最熟悉警政系統，拴緊螺絲。

新北市警局強調，政院9月修正警察人員死亡與殉職慰問金從1400萬元提高到2000萬元，另9月12日也修正放寬殉職認定標準，為保障黃員遺屬權益，警局在修法後彙整相關資料提報，全力為黃員家屬爭取最高撫卹與慰問。

新北市警局說，為保障黃員遺屬權益，市警局在修法後彙整相關資料報請警政署認定，全力爭取以因公殉職辦理撫卹、並以最高標準核發殉職慰問金。有關「殮葬補助費」、「公保死亡給付」、「新北市政府公務員因公死亡遺屬慰問金」，均已協助遺屬申請並撥入遺屬帳戶，均有專責人員協助相關撫卹事宜。

殉職 黃瑋震

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