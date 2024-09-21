一舉殲滅！狠騙美加117名華僑 在台金主搞詐團發起組織罪判7年

黃姓男子出資成立詐騙集團，鎖定美國、加拿大華僑從事電信詐騙釀117人受害，台中檢警布線、追查2年多，從共犯單一證詞，比對上百則語音對話、監視器畫面，終於抓到幕後的黃男，一舉殲滅詐團，法院也痛斥，黃為求迅速致富，不顧打詐已是國家首要任務，依117罪判他7年，可上訴。

起訴指出，黃男（38歲）2023年7月出資購買電信設備、承租北屯區房屋，提供被害人個資，再找5名同夥成立電信詐騙機房，鎖定在美國、加拿大的華僑，佯稱是Rogers電信公司客服、領導，向當地華人誆稱「手機有異常發送騷擾簡訊，可能是個資外洩且門號被盜辦，須向公安報案。」

被害人信以為真，詐團就再將電話轉接給冒充大陸公安、檢察官的第二、第三線話務手，並表示要做資金清查，造成數名華僑上當依指示匯款，檢警去年9月前後抓到5名共犯，向上溯源同年12月13日抓到幕後的黃男。

經查，全案緣於2年前警方出動「攻堅突擊梯車」，破獲潭子區賴姓男子為首的詐團電信機房，該團專騙大陸地區民眾，交叉比對被害人個資來源，連結到另起詐團擔任外務的詹姓女子，檢警高度懷疑她幕後還有勢力。

由於當時僅詹1人指證，黃男又矢口否認，檢察官除逐一比對詐團扣案上百則語音對話，再調閱詹女指證和黃男見面時間、地點監視器及基地台位置，發現高度重疊，都足以證明黃男就是該詐團的發起人與指揮者，偵結依詐欺等罪嫌起訴他。

台中地院審理時，黃男仍不認罪，詹女供稱和黃1、2周見一次面，大部分是向黃男拿錢，監視器也拍下2人會面身影，加上黃坦承自己綽號叫「富哥」、「螃蟹」和共犯指證相符。