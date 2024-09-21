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一早衝進小吃店持球棒毆傷2客人 台南警晚間雲林逮3男送辦
台南市警五分局今天清晨4點多獲報，2名男子突然闖入中華北路一家小吃店，持球棒毆打2名用餐男子後離去，所幸2男僅手腳輕微的瘀傷，警方立即調閱監視器鎖定對象，晚間循線至雲林查獲動手的24歲曾姓、22歲林姓及39歲曹姓男子3人，依涉妨害秩序、傷害毀損罪嫌送辦。
據了解，兩男似乎針對正在用餐的黑衣男，黑衣男的白衣友人同時也遭波及，所幸2人都只有手腳輕微的瘀傷並無大礙，未叫救護車。警方在現場詢問事發經過時，被打傷的黑衣男還好整以暇，繼續在店裡吃粽子。
警方經調閱案發現場周遭監視器影像畫面，鎖定犯嫌離去交通工具，循路徑分析比對，發現動手的曾、林兩男疑似逃逸至雲林縣莿桐鄉地區，復循線先行查緝到曹姓駕駛，再根據其資料比對後查緝曾及林兩男到案說明，相關糾紛原因犯嫌均三緘其口。全案詢後將3人依妨害秩序、傷害及毀損等罪，移送台南地檢署偵辦，並持續追查是否還有幕後主嫌。
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