警光雜誌邁入一甲子 創作「警光好男兒」歌曲紀念工作艱辛
警政署刊物「警光雜誌」從1965年4月創刊，即將步入一甲子，為慶祝警光雜誌創刊一甲子，服務警界超過36年的資深警察同仁，以親身經歷及感受，創作「警光好男兒」詞曲，表現出警察工作的艱辛與無私無畏，歌曲發表在Youtube的「NPA署長」。
警政署指出，警光雜誌是國內首本傳遞「安全」意識及觀念的刊物，紀錄著警察發展的歷程、蛻變與發展，也見證台灣治安史上每個重要篇章，並以深化警察學術交流自許。資深警察同仁特別自創詞曲，獻給警光雜誌及全體警察，象徵警察歷史及精神傳承。
「警光好男兒」詞曲，歌詞中「免傷悲，咱堅心打詐一定勝利」，鼓舞全體警察同仁堅持打詐決心，最終迎來勝利。這首歌曲除獻給警光雜誌作為一甲子紀念外，也獻給辛勤付出的警察同仁，並鼓勵下一代警察傳承精神、肩負使命，勇敢面對挑戰。
警政署感謝每一位警眷與國人的支持，讓所有警察無後顧之憂為治安打拼。警政署強調，警光雜誌創立2萬1700多個日子，見證台灣治安歷史，也見證所有警察的堅守與貢獻。警政署與警光雜誌許下心願，會齊心守護台灣，攜手同進下一個一甲子。
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