再現台灣最美風景！ 93歲翁路倒滾燙路面 釣出多善心人士

93歲陳姓老翁昨買完麻油騎車返家，途經台中市龍井區公所旁的觀光路時，與64歲郭姓騎士擦撞後，連人帶車倒地，躺在滾燙的柏油路面動彈不得，包括員警、路邊民眾、公所工班人員見狀，有的指揮交通，有的拿傘為老翁遮陽、安撫老翁，還有人清掃破掉的麻油玻璃瓶，直到救護車到場才離開，再現「台灣最美風景」。

郭姓騎士昨沿觀光路右轉，準備到龍井區公所辦理業務，與騎車直行的陳姓老翁碰撞，老翁連人帶車倒地，動彈不得，幸陳翁人還清醒，臉部及身體多處受傷，無生命危險。

一旁就是龍井分駐所、龍井區公所，警員顏俊賢及替代役陳伯邑、龍井區公所公建課工班人員聽聞碰撞聲響投入救援行列，連路人見狀也來幫忙，有人查看老翁身體狀況，有人拿掃把清理破掉的麻油玻璃瓶，眾人合力守護陳翁到救護車到達，路過民眾對警民義舉豎起大拇指，直讚「很有愛心！好人有好報」。