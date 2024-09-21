送餐遭阻...外送員拿「辣椒槍」怒射大樓保全 遭2罪嫌送辦

林姓外送員日前送餐到台北市中山區某大樓時，因上樓受阻，持一只辣椒槍朝陳姓保全頭部擊發4次，陳男頭部受傷自行就醫，警方獲報介入偵辦，循線到林男位於新北市三重區住處將其逮回，詢後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。

警方調查，35歲林男9月17日下午4時許前往中山區松江路上某大樓送餐，64歲陳男要求林男通知住戶下樓領餐、禁止林男上樓，2人就此爆發口角。過程中，林男持辣椒槍朝陳男連開4槍，辣椒彈擊中陳男頭部，造成陳男額頭擦傷，林男犯後逃離現場，陳男自行就醫後則無生命危險。

民眾聽聞爭吵報警處理，轄區長安東路派出所獲報趕赴現場，林男、陳男已分別離開，旋即擴大調閱監視器畫面追查，專案小組9月19日下午7時許循線前往新北市三重區三和路四段，在林男住處將其查捕到案，查扣作案用辣椒槍彈（鋼瓶1只、辣椒彈4發）。