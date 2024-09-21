快訊

花蓮晚間連震2次 國家警報大響！民眾想到921地震「抖了一下」

搗米臼驗出高劑量托福松！檢警將追查 阿嬤親友：小米是他人所送

聽新聞
0:00 / 0:00

送餐遭阻...外送員拿「辣椒槍」怒射大樓保全 遭2罪嫌送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓外送員日前送餐到台北市中山區某大樓時，因上樓受阻，持一只辣椒槍朝陳姓保全頭部擊發4次，陳男頭部受傷自行就醫，警方獲報介入偵辦，循線到林男位於新北市三重區住處將其逮回，詢後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。

警方調查，35歲林男9月17日下午4時許前往中山區松江路上某大樓送餐，64歲陳男要求林男通知住戶下樓領餐、禁止林男上樓，2人就此爆發口角。過程中，林男持辣椒槍朝陳男連開4槍，辣椒彈擊中陳男頭部，造成陳男額頭擦傷，林男犯後逃離現場，陳男自行就醫後則無生命危險。

民眾聽聞爭吵報警處理，轄區長安東路派出所獲報趕赴現場，林男、陳男已分別離開，旋即擴大調閱監視器畫面追查，專案小組9月19日下午7時許循線前往新北市三重區三和路四段，在林男住處將其查捕到案，查扣作案用辣椒槍彈（鋼瓶1只、辣椒彈4發）。

林男落網後坦承犯行，辣椒槍彈非管制物，是他自己買來防身用的，案發當時一氣之下開槍傷人。警方表示，全案詢後依殺人未遂、傷害等罪嫌將林男函送台北地檢署偵辦。

專案小組9月19日下午7時許循線前往新北市三重區三和路四段，在林男住處將其查捕到案，查扣作案用辣椒槍彈（鋼瓶1只、辣椒彈4發）。記者李隆揆／翻攝
專案小組9月19日下午7時許循線前往新北市三重區三和路四段，在林男住處將其查捕到案，查扣作案用辣椒槍彈（鋼瓶1只、辣椒彈4發）。記者李隆揆／翻攝

三重 外送員 殺人未遂

延伸閱讀

影／蔣萬安來基固樑 罷樑批：不要來作表面功夫

外送員疑「偷餐慣犯」餐點拿了就走 店家怒報警

他當外送員一路飆車仍遇客人等太久開罵 網：延遲1小時都轉單

妹子凌晨4點叫外送員上樓做1事 萬人按讚：很好賺

相關新聞

新北台一高架貨車自撞 人車騎上分隔島…撞對向車釀一傷

新北市三重區台一高架道路往新莊方向，今天下午發生小貨車自撞中央分隔島，並衝撞對向來車，造成貨車司機右腳撕裂傷，送醫後沒有...

送餐遭阻...外送員拿「辣椒槍」怒射大樓保全 遭2罪嫌送辦

林姓外送員日前送餐到台北市中山區某大樓時，因上樓受阻，持一只辣椒槍朝陳姓保全頭部擊發4次，陳男頭部受傷自行就醫，警方獲報...

警光雜誌邁入一甲子 創作「警光好男兒」歌曲紀念工作艱辛

警政署刊物「警光雜誌」從1965年4月創刊，即將步入一甲子，為慶祝警光雜誌創刊一甲子，服務警界超過36年的資深警察同仁，...

再現台灣最美風景！ 93歲翁路倒滾燙路面 釣出多善心人士

93歲陳姓老翁昨買完麻油騎車返家，途經台中市龍井區公所旁的觀光路時，與64歲郭姓騎士擦撞後，連人帶車倒地，躺在滾燙的柏油...

濃煙密布...雲林一燒肉店傳火警 疑似客人「1舉動」釀災

雲林縣斗六市色鼎燒肉店下午傳出火警，現場濃煙密布，隔著一條街都能看見，店家緊急疏散員工及客人，消防局獲報趕到現場灌救，火...

豪雨釀災情...苑裡傳土石流下沖 苗130縣道路一度中斷今午搶通

苗栗縣火炎山地區昨晚一夜大雨，苑裡鎮上館里與蕉埔里傳出災情，土石泥流下沖，造成苗130線道路中斷外，泥流還沖入上館一處聚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。