濃煙密布...雲林一燒肉店傳火警 疑似客人「1舉動」釀災

雲林縣斗六市色鼎燒肉店下午傳出火警，現場濃煙密布，隔著一條街都能看見，店家緊急疏散員工及客人，消防局獲報趕到現場灌救，火勢迅速控制，無人傷亡。

雲林縣消防局下午4時許接獲報案，指色鼎燒肉店發生火警，派遣公園、斗六、六合、斗南分隊及第一大隊人車前往灌救，第一時間店家濃煙密布，遠處清楚可見，所幸火勢迅速控制。

消防局第一大隊長施義欣指出，抵達現場時發現1樓有一張桌子有明火，濃煙很大，12名員工及5桌客人都已疏散，火勢在4點25分獲控制，隨後以熱顯像儀探測及排煙，確保沒有殘火。