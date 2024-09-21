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搞丟友人55萬手錶遲未賠錢...他怒砸名車車窗 下場曝光
一輛汽車昨天下午在新北市三重區中正北路遭人砸毀，警方獲報循線通知犯嫌到案。偵詢時，犯嫌坦承砸車，辯稱是車主欠錢不還，車主則駁斥，是犯嫌把他一支55萬名錶弄丟，遲未賠償，警詢後依毀損罪嫌送辦。
據了解，陳（39歲）、呂（39歲）兩男互為朋友，日前兩人疑似債務糾紛而互生嫌隙。昨天下午3時許，呂男開車經過新北市三重區中正北路，見陳男座車臨停在中正北路153號前。呂先將車臨靠路旁，旋即從車內拿出一把鐵鎚下車。
呂下車衝前朝著陳男座車車身、擋風玻璃、車窗猛砸，導致整輛車玻璃破裂、車身凹陷。昨晚近9時許，陳返回牽車離開，發現整輛車身、車窗玻璃被人破壞，氣得報警處理。
警方調閱監視器畫面，鎖定呂男涉嫌，於昨晚近9時許通知呂男到案說明。偵詢時，陳男指控，呂因弄丟他一支勞力士名錶，雙方談妥以55萬元賠償，怎料，呂卻百般拖延不願還錢。呂則反控是陳男欠他50萬債務，才會動手毀車，兩人互控對方欠錢，說詞不一，警詢後依毀損罪嫌函送呂男法辦。
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