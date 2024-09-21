搞丟友人55萬手錶遲未賠錢...他怒砸名車車窗 下場曝光

一輛汽車昨天下午在新北市三重區中正北路遭人砸毀，警方獲報循線通知犯嫌到案。偵詢時，犯嫌坦承砸車，辯稱是車主欠錢不還，車主則駁斥，是犯嫌把他一支55萬名錶弄丟，遲未賠償，警詢後依毀損罪嫌送辦。

據了解，陳（39歲）、呂（39歲）兩男互為朋友，日前兩人疑似債務糾紛而互生嫌隙。昨天下午3時許，呂男開車經過新北市三重區中正北路，見陳男座車臨停在中正北路153號前。呂先將車臨靠路旁，旋即從車內拿出一把鐵鎚下車。

呂下車衝前朝著陳男座車車身、擋風玻璃、車窗猛砸，導致整輛車玻璃破裂、車身凹陷。昨晚近9時許，陳返回牽車離開，發現整輛車身、車窗玻璃被人破壞，氣得報警處理。