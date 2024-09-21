血流如注！北竿男童「跌落椅子」頭部撞傷情況危急 馬祖海巡緊急後送

家住馬祖北竿鄉的1名男童昨天晚間從椅子上跌落撞到落地窗框，後腦勺有4至5公分裂傷，頓時血流如注，家人趕緊送醫，北竿衛生所發現情況危急，需後送至連江縣立醫院進一步檢查及治療，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，且未達醫療直升機後送標準，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。

海巡署第十一巡防區指揮部今天表示，昨天晚間19時許，有一名北竿鄉的男童因為從椅子上摔下來，造成後腦勺有撕裂傷，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3582艇至北竿白沙港與金馬澎分署第一0岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及北竿衛生所醫護人員登艇。

馬祖海巡隊以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，再由金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及連江縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。