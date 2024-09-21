假檢警詐騙手法再現 刑事局：逾50歲族群常受害

刑事局今天表示，假冒公務機關詐騙手法近期又出現，歹徒使用未顯示號碼的電話誆稱被害人證件遭冒用等為由，假冒檢警行騙，統計上半年數據，50歲以上的族群常受害。

警政署刑事警察局發布資料指出，統計上半年假冒公務機關詐騙案數據，總財損為新台幣1.3億餘萬元，分析被害人有6成6是50歲以上族群，證實假冒公務機關詐騙案，高發群為中高年齡層。

警方分析近期常見假公務機關詐騙手法，歹徒先以未顯來電號碼撥給被害人，誆稱被害人證件遭冒用身分辦理各項文件、請領健保補助、電話費未繳等理由，隨後轉給假檢警處理，因退休民眾常在家，容易成此詐騙手法潛在被害人。

1名居住北部地區、已退休的70多歲高姓男子9月初在家接到1通未顯示來電號碼，對方誆稱是戶政事務所人員，並指有人持高男身分證辦戶籍謄本，才回撥電話確認。

警方表示，高男說明並未找人代辦，對方指稱會轉交警方；當天中午過後，高男接到同樣以隱藏號碼且自稱是警方電話，對方要求高男加LINE作筆錄，並傳送翻拍假司法文書，還誆稱被害人的證件遭冒用涉販毒。

刑事局指出，歹徒事後誆稱高姓男子遭通緝，並以偵查不公開為由，要求不能告知家人；高男聽從指示，提款並匯至對方要求指定帳戶，他直到前往法院網站查詢才知遭騙，總財損235萬元。

警方表示，警方不會以通訊媒體做筆錄、法院也不會通知要監管帳戶，常見假檢警詐騙關鍵字為「證件遭冒用、偵查不公開、加LINE定時回報」等。

刑事局指出，類似詐騙手法高發群是年長族群及退休人員，建議民眾多關心身旁獨居長輩，接到類似語音詐騙電話，可掛電話及保持冷靜，並立即撥110或165反詐騙專線查詢。