這樣會被罰？下交流道車流回堵行駛路肩遭檢舉 警點出眉角在這裡

台76線東向埔心交流道車流回堵，一名駕駛人在外側路肩排隊依序下交流道，被後車拍照檢舉占用路肩，遭開罰4千元，此事在網路曝光，令很多網友吃驚「這樣也被罰」；國道警察今表示，若不在減速車道內，應向前行駛到下個交流道迴轉。

挨罰的駕駛人把罰單和違規照片PO網，顯示他在今年8月8日傍晚由西往東行駛台7漢寶草屯段道路，要下彰化縣埔心交流道遇到車流回堵，他排在外側路肩依序下交流道，被後車拍照檢舉占用路肩，道路交通管理處罰條例第33條第1項第9款規定予以舉發，罰款4千元。

這名駕駛人認為，交流道車流從平面道路、匝道一路回堵到快速道路，要下交流道的車輛依序排隊前行離開交流道何錯之有？很多網友也說，下班時段，台76埔心與員林由西往東交流道車流回堵是家常便飯，嚴重時回堵數百公尺，駕駛人都排在外側車道依序向前下交流道，竟被「正義魔人」拍照檢舉，以後叫駕駛人如何安心開車。

國道公路警察局第三公路警察大隊中興分隊長邱寶源表示，經查檢舉案件拍攝時段和路段，道路主管機關沒開放路肩措施，只能依法開罰，因此請用路人注意，下匝道要提前行駛到外側車道，遇車流回堵逾減速車道起點處，應在「外側車道依序排隊前行並接續駛入減速車道」駛離高快速公路，或選擇前進到下個交流道迴轉。