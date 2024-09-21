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桃園行車糾紛爆衝突 他留金色長髮...誤傳女人被打
桃園市桃園區春日路、寶山街口昨天傍晚有劉姓、楊姓2名駕駛因行車糾紛口角卻爆發肢體衝突，桃園警分局青溪派出所據報出動快打部隊，雙方互控1噴辣椒水、1拳毆攻擊，雖未提告，警仍依強制罪及社會秩序維護法將2人送辦。其中楊男有頭金色長髮，一度傳出「女人被打」的烏龍。
桃園分局表示，43歲劉姓男子昨天傍晚5點駕車沿著春日路往南崁方向行駛，行經寶山街口時，與同向行駛的23歲楊姓男子，因超車互不相讓造成擦撞，2人下車理論時，楊男突然朝劉男噴灑辣椒水，劉憤而出拳毆打回敬，最後雙雙扭打成一團，路過民眾將長髮的楊男誤認為女子，急忙報警處理。
青溪所啟動快打，警網3分鐘內到場並將2人隔開詢問，由於扭打時造成雙方皆有輕微擦挫傷，噴辣椒水攻擊的楊男自己也因吸入些許辣椒水而不適，於是通報救護車協助送醫，迄今雙方均未提告，警仍依法函送。警方嚴正申明，暴力零容忍，絕不容許任何人以暴力手段解決事端，違法者必定深究法辦。
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