桃園行車糾紛爆衝突 他留金色長髮...誤傳女人被打

桃園市桃園區春日路、寶山街口昨天傍晚有劉姓、楊姓2名駕駛因行車糾紛口角卻爆發肢體衝突，桃園警分局青溪派出所據報出動快打部隊，雙方互控1噴辣椒水、1拳毆攻擊，雖未提告，警仍依強制罪及社會秩序維護法將2人送辦。其中楊男有頭金色長髮，一度傳出「女人被打」的烏龍。

桃園分局表示，43歲劉姓男子昨天傍晚5點駕車沿著春日路往南崁方向行駛，行經寶山街口時，與同向行駛的23歲楊姓男子，因超車互不相讓造成擦撞，2人下車理論時，楊男突然朝劉男噴灑辣椒水，劉憤而出拳毆打回敬，最後雙雙扭打成一團，路過民眾將長髮的楊男誤認為女子，急忙報警處理。