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影／苗縣火炎山土石流下沖 苗130道路中斷、18戶民宅受災

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣火炎山地區昨晚一夜大雨，苑裡鎮上館里與蕉埔里傳出災情，土石泥流下沖，造成苗130線道路中斷外，泥流還沖入上館一處聚落，有18戶受災；縣議員張顧礫上午勘災後也提醒民眾，近日減少山區或溪邊活動，開車、騎車減速慢行並注意安全。

張顧礫說，一早接獲鄉親災情的反應，趕往現場查看，因昨夜大雨，山坡遭沖刷，導致多處有土石流的情況。他說，苗130線蕉埔路段，道路有多處山坡路樹傾倒及土石沖刷下來覆蓋路面，造成交通中斷；另外，火炎山下的上館里1鄰一處18戶聚落，泥流沖入庭院及進出道路，幸未造成屋內家具毀損及人員傷亡。

上館里受災戶蘇姓婦人說，昨晚10點多水勢最大時，屋外泥流氾濫，大家都很緊張，還好泥流沒沖入屋內，但早上有人要上班，才發現車子卡在土石當中，車子動彈不得，住家周邊都是爛泥，影響出入。

張顧礫則表示，上午8點多前往勘災後，已先通報相關單位協助處理，後續並辦理林務局、農水署、縣政府、鎮公所會勘共同解決問題，讓鄉親住的安心及讓用路人行車安全無虞。

目前縣府及公所已進行搶災，道路中斷部分，苗130預計中午搶通；上館里1鄰上方山坡，因擋土蛇籠破損，土石流順坡而下，還有待權責單位林務局到場勘查後，再研議後續修復工程。

張顧礫說，一早接獲鄉親災情的反應，趕往現場查看，目前已通報相關單位協助善後。圖／張顧礫提供
張顧礫說，一早接獲鄉親災情的反應，趕往現場查看，目前已通報相關單位協助善後。圖／張顧礫提供
上館里1鄰一處18戶聚落，因遭泥流沖入而影響人車進出。圖／張顧礫提供
上館里1鄰一處18戶聚落，因遭泥流沖入而影響人車進出。圖／張顧礫提供
火炎山下的苑裡鎮上館里1鄰聚落後方，因遭泥流沖下，影響住戶人車進出。圖／張顧礫提供
火炎山下的苑裡鎮上館里1鄰聚落後方，因遭泥流沖下，影響住戶人車進出。圖／張顧礫提供
苗130線蕉埔路段，有多處因土石覆蓋路面造成交通中斷，預計中午搶通。圖／張顧礫提供
苗130線蕉埔路段，有多處因土石覆蓋路面造成交通中斷，預計中午搶通。圖／張顧礫提供

土石流 苗栗縣

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