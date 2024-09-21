三重警殉職2月撫卹資料還沒提報？警局：全力爭取更好條件

新北市三重警分局警員黃瑋震7月13日執行巡邏勤務遭撞死亡，當初各界對該員是因公死亡還是因公殉職有許多討論，不過新北市議員彭佳芸卻發現，事發已經兩個多月，新北市警局竟尚未向警政署提報從優撫卹，與當初火速發新聞稿澄清效率天壤地別。

新北市警局強調，政院9月修正警察人員死亡與殉職慰問金從1400萬元提高到2000萬元，另9月12日也修正放寬殉職認定標準，為保障黃員遺屬權益，警局在修法後彙整相關資料提報，全力為黃員家屬爭取最高撫卹與慰問。

新北市警察局三重分局厚德派出所警員黃瑋震，今年7月13日凌晨執行巡邏勤務時，遭人開車高速逆向撞擊，送醫急救後不治，留下妻子及4歲幼子，頓失家中重要經濟依靠，引發外界惋惜與關注。

新北市議員彭佳芸持續關心後續警員撫卹情況，她指出，當時一度傳出只能以因公死亡報請撫卹，因撫卹金與因公殉職撫恤相差數倍，新北市警局還特別發布新聞稿澄清，但事情已經過了二個鍋月，新北市警局竟然還未將該案報請警政署從優撫卹。

彭佳芸指出，新北市警局不該媒體風頭一過，就忘了為市民付出寶貴性命的基層員警，該員警已經不幸往生超過2個月餘，新北警局卻還在「刻正彙整資料中」，對比當時秒發新聞稿澄清，效率是天壤之別。

彭佳芸提醒侯市長拚市政之餘，更別忘了回頭督促自己最熟悉警政系統，拴緊螺絲。

新北市警局指出，行政院於9月4日修正發布，將警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害致死亡或殉職者的慰問金由原先1400萬提高為2000萬，另警察人員人事條例施行細則今年9月12日修正發布生效，放寬「殉職」認定標準。

新北市警局說，為保障黃員遺屬權益，市警局在修法後彙整相關資料報請警政署認定，全力爭取以因公殉職辦理撫卹、並以最高標準核發殉職慰問金。