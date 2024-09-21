影／「模范棒棒堂」阿本來了 開視訊與好友警一起反詐騙

「模范棒棒堂」阿本在節目、唱片與偶像劇上均有精彩表現，因與台南市警二分局偵查隊廖姓偵查佐相識多年，又在視訊聊天中得知近期詐騙事件頻傳，義不容辭地擔任防詐大使，以視訊聊天方式錄製「反詐騙」宣導影片，呼籲民眾牢記「1聽、2掛、3查證」，不要受騙上當。

阿本本名翁瑞迪，頂著政大碩士班學位的他，曾為模范棒棒堂節目固定班底及偶像劇「18禁不禁」擔任主角，在節目、唱片與偶像劇上均有精彩表現。

阿本表示，近期持續都有收到詐騙訊息，稱粉絲專頁違反侵權行為，需要匯款繳納費用才能解決，或是詐騙集團使用AI深偽技術假冒知名人士進行假投資詐騙行為，誘使民眾相信進而匯款，造成嚴重的財產損失。

阿本鄭重呼籲，民眾應牢記「1聽2掛3查證」，聽到詐騙關鍵字，請撥165反詐騙專線，不要受騙上當。