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影／「模范棒棒堂」阿本來了 開視訊與好友警一起反詐騙

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「模范棒棒堂」阿本在節目、唱片與偶像劇上均有精彩表現，因與台南市警二分局偵查隊廖姓偵查佐相識多年，又在視訊聊天中得知近期詐騙事件頻傳，義不容辭地擔任防詐大使，以視訊聊天方式錄製「反詐騙」宣導影片，呼籲民眾牢記「1聽、2掛、3查證」，不要受騙上當。

阿本本名翁瑞迪，頂著政大碩士班學位的他，曾為模范棒棒堂節目固定班底及偶像劇「18禁不禁」擔任主角，在節目、唱片與偶像劇上均有精彩表現。

阿本表示，近期持續都有收到詐騙訊息，稱粉絲專頁違反侵權行為，需要匯款繳納費用才能解決，或是詐騙集團使用AI深偽技術假冒知名人士進行假投資詐騙行為，誘使民眾相信進而匯款，造成嚴重的財產損失。

阿本鄭重呼籲，民眾應牢記「1聽2掛3查證」，聽到詐騙關鍵字，請撥165反詐騙專線，不要受騙上當。

台南市警二分局指出，詐騙集團經常假冒名人，尤其是企業、知名人士或藝人網紅等，成立假臉書帳號，以投資賺錢的話術，誘騙民眾投資的案件層出不窮，因此只要標榜「保證獲利」、「高報酬」、「穩賺不賠」等話語，一定都是詐騙，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。

阿本鄭重呼籲，民眾應牢記「1聽2掛3查證」，聽到詐騙關鍵字，請撥165反詐騙專線，不要受騙上當。圖／讀者提供
阿本鄭重呼籲，民眾應牢記「1聽2掛3查證」，聽到詐騙關鍵字，請撥165反詐騙專線，不要受騙上當。圖／讀者提供

台南 詐騙集團 阿本

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