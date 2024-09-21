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影／高雄養生館雇爆乳女郎做半套 10人被逮如韓女團走星光
高雄市某養生館雇越南女子，穿爆乳裝修圖後對外攬客，稱「會聊又會按摩」，暗中從事半套性交易，因技巧好，嫖客趨之若鶩，有不少回頭客；警方前晚搜索，查獲4對男女交易，另有4男客未上陣，6名越女候客，10名越女被帶回警所，如韓女團走星光大道，「陣容堅強」。
三民一警分局警方日前獲報，指九如二路某養生館「掛羊頭賣狗肉」，雇用女服務生暗中從事半套色情交易，警方查訪後，發現這家養生館雇用越南籍女子，身穿爆乳短裙裝，拍照修圖後，對外以「我們的小姐很會按摩、會聊天，想要按摩可以找我們，服務很好」等廣告術語攬客。
由於越籍女服務生技巧好，豔名遠播，嫖客趨之若鶩，還有不少回頭客，警方查證屬實，聲請搜索票後，前晚9時許，見時機成熟，直搗色窟。
警方進入店內，當場查獲嫖客35歲黃姓男子、26歲陳姓男子、26歲郭姓男子30歲的蘇姓男子和4名越南籍女服務生正從事半套性交易，4人坦承，花1600元交易；其中黃男為回頭客，其餘3人慕名前來尋芳紓壓。
現場另有6名越南籍女子候客，等著和另外4名嫖客「配對」，警方在店內查扣潤滑液、營收日報表，及一晚性交易所得1萬4100元等證物；負責人42歲的許姓男子稱1600交易費從中抽480元牟利。
警方清查越女身分，發現阮姓女子等10人年齡從24歲到45歲，其中9人已取得本國籍身分證；警詢後，將許男依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另阮女等10名女服務生及4名男客則依違反社會秩序維護法移送高雄地院簡易庭裁處。
警方表示，由於養生館從事色情行為，行政違規部分將運用第三方警政策略，函報市府相關局處裁罰。
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