高雄機車停騎樓遭拖吊引議 警方說明5大商圈有例外

高雄市警交通大隊在瑞豐夜市商圈取締違規停車，拖吊停放騎樓的機車，民眾在網路社群，質疑騎樓原本就可供停放1排機車，又員警不在場怎可執行拖吊引起熱議，今天警方說明原因。

據網路社群「社會事新聞影音」貼出的影像顯示，9月20日晚間，高雄市拖吊業者在鼓山區南屏路某超商前拖吊機車，車主逛瑞豐夜市出來，才發現機車不見，質疑「沒警察在場為何能執行拖吊作業」。

貼文者並提及，高雄市交通局2022年1月即已公告，騎樓若未設置禁止停車標誌或標線，在保留自建物牆面起算1.5公尺的行人空間、 建物出入口至少1.2公尺寬的縱向空間，且不妨礙行人通行的情形下，可沿騎樓外緣以垂直道路方向停放1排機慢車。貼文流傳，引起議論。

高雄市警交通大隊了解後，今天表示，本大隊員警與市府委外民營拖吊車，瑞豐夜市商圈設有人行道、騎樓禁止停車違者拖吊標誌，員警與拖吊業者發現有9輛機車違規停放騎樓，員警採證照相後返回車上製單，確有員警執行拖吊移置保管任務。