衰...人在國外玩卻收到國內停車繳費通知 豐原警查獲掛假車牌

台中市豐原警分局警方接獲報案，有民眾收到停車繳費通知，發現他在該時段在國外旅遊，車卻出現路邊停車，警方追查發現，被害人車牌被人偽造，並賣給因酒駕遭吊扣車牌的女子使用。女子駕駛掛假牌車輛正開車趴趴走，被警方當場查獲，依偽造特種文書罪嫌送辦。

豐原警分局豐洲派出所上月底接獲民眾報案，只供自己使用的轎車8月中旬有在台中市英才路及公益路路邊停車待繳費紀錄，該時段他在日本旅遊，懷疑自己車牌遭到冒用，權益受損之下報警求助。

警方調閱相關資料發現，民眾車牌遭同廠牌不同款的轎車冒用，行車軌跡頻頻在南屯區出現，本月4日下午5時，員警發現該車顯示在南屯區行駛，到該處一帶查找，在南屯區大墩五街與大昌街口攔查到懸掛假牌的轎車。

查證駕駛身分與車籍過程中，39歲賴姓女子向員警坦承，她懸掛的是偽造車牌，原先牌照因去年酒駕關係遭吊扣，為了上下班代步方便，才會在網路上購買假車牌。

豐原分局分局長林大為表示，自今年8月起實施淨牌專案，豐原分局已主動取締32件未懸掛有效號牌之車輛，警方將持續針對違規案件嚴加取締，強力查緝販賣假車牌來源。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康