影／大甲溪橋下抓毛蟹溪水暴漲...男受困 消防架繩救援

台中地區昨晚持續大雨，一男一女到台中市清水區大甲溪橋下抓毛蟹，女子在岸上等待，溪水瞬間暴漲男子受困沙洲，消防隊員救援，冒險涉溪再架設繩索垂降救出男子。

台中市消防局昨晚10時9分獲報，清水區大甲溪橋南側沙洲有人受困，派遣第四大隊、轄區清水分隊等共計7個單位，出動各式消防車15輛、消防人員33名，現場由大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

消防隊員到場發現，現場是26歲男子和24歲女子，昨晚7點到大甲溪橋下方抓毛蟹，女子在岸上等待，大雨後水位瞬間暴漲，男子受困於沙洲上，女子報案，受困男子在第三橋墩等待救援。