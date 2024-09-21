快訊

史上最大！傳美國即將提供181億元對台軍援 正待拜登簽字

湖南財政女廳長遇害！長沙警方深夜通報：與劫匪搏鬥同時墜樓

地鐵車廂直擊不雅畫面…「熱褲女」疑伸手摸下體 旁邊乘客嚇呆

影／大甲溪橋下抓毛蟹溪水暴漲...男受困 消防架繩救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中地區昨晚持續大雨，一男一女到台中市清水區大甲溪橋下抓毛蟹，女子在岸上等待，溪水瞬間暴漲男子受困沙洲，消防隊員救援，冒險涉溪再架設繩索垂降救出男子。

台中市消防局昨晚10時9分獲報，清水區大甲溪橋南側沙洲有人受困，派遣第四大隊、轄區清水分隊等共計7個單位，出動各式消防車15輛、消防人員33名，現場由大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

消防隊員到場發現，現場是26歲男子和24歲女子，昨晚7點到大甲溪橋下方抓毛蟹，女子在岸上等待，大雨後水位瞬間暴漲，男子受困於沙洲上，女子報案，受困男子在第三橋墩等待救援。

救災人員架設繩索垂降低所救助，昨晚11時28分接觸受困者，33分救出，受困者無明顯外傷、意識清楚，無需送醫。

台中市清水區大甲溪橋南側沙洲昨晚有人受困，消防隊員冒險救援。圖／台中市消防局提供
台中市清水區大甲溪橋南側沙洲昨晚有人受困，消防隊員冒險救援。圖／台中市消防局提供
台中市清水區大甲溪橋南側沙洲昨晚有人受困，消防隊員冒險救援。圖／台中市消防局提供
台中市清水區大甲溪橋南側沙洲昨晚有人受困，消防隊員冒險救援。圖／台中市消防局提供
台中市清水區大甲溪橋南側沙洲昨晚有人受困，消防隊員冒險救援。圖／台中市消防局提供
台中市清水區大甲溪橋南側沙洲昨晚有人受困，消防隊員冒險救援。圖／台中市消防局提供

台中市 消防人員 消防隊 清水區

延伸閱讀

氣象署發布豪雨特報 苗栗縣局部豪雨或大雨

慘剩車身骨架...新竹特斯拉疑撞護欄釀火燒車 消防人員急滅火

南方雲系北移加對流旺盛 彰化等9縣市留意大雨

獨／高雄鳳山惡火！屋主兩兒疊樓梯口1死1重傷 消防曝屋內怪異處

相關新聞

衰...人在國外玩卻收到國內停車繳費通知 豐原警查獲掛假車牌

台中市豐原警分局警方接獲報案，有民眾收到停車繳費通知，發現他在該時段在國外旅遊，車卻出現路邊停車，警方追查發現，被害人車...

影／大甲溪橋下抓毛蟹溪水暴漲...男受困 消防架繩救援

台中地區昨晚持續大雨，一男一女到台中市清水區大甲溪橋下抓毛蟹，女子在岸上等待，溪水瞬間暴漲男子受困沙洲，消防隊員救援，冒...

下大雨轎車撞高屏大橋邊坡護欄 車損嚴重、駕駛昏迷送醫

屏東20日晚上下起大雨，1名年約40歲男子，晚上近10時駕駛轎車準備下高屏大橋時，撞上邊坡護欄，撞擊力道強烈車子毀損嚴重...

高雄暗夜2火警1死11傷

高雄市鳳山區昨天凌晨發生兩起火警，共造成1死11傷，其中新安街1棟3樓透天厝失火，屋主夫妻及母親脫困送醫，但兩名兒子被救...

自行換瓦斯桶 彰化早餐店氣爆2傷

彰化市福馬街一家早餐店，昨天上午瓦斯氣爆，造成老闆娘母子受傷送醫，消防局初步調查，疑店家自行更換瓦斯管線未密實，造成瓦斯...

高雄鳳山暗夜大火釀1死4傷 護理師屋主妻平時表現良好、負責

高雄市鳳山區新安街一戶透天厝住宅今天凌晨發生火警，吳姓屋主1家5口送醫，釀1死、1命危、3傷悲劇，其中吳妻從2樓跳下逃生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。