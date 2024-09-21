高雄暗夜2火警1死11傷

高雄市鳳山區新安街一棟透天民宅昨天凌晨火警，吳姓住戶1家5口一度受困，其中讀國、高中的兄弟被救出無生命跡象，經送醫，哥哥不治，弟弟恢復生命跡象。記者石秀華／翻攝 高雄市鳳山區昨天凌晨發生兩起火警，共造成1死11傷，其中新安街1棟3樓透天厝失火，屋主夫妻及母親脫困送醫，但兩名兒子被救出時無生命跡象，送醫後長子回天乏術，起火原因調查中，另外，和興街1棟5樓建物騎樓的汽機車起火，7名住戶被救出都輕微嗆傷送醫，警方調閱視畫面逮捕1名疑似縱火者，全案依公共危險罪嫌偵辦。

新安街1棟3樓透天建物頂樓加蓋鐵皮，昨天凌晨1時許發生火警，1樓燃燒家具及雜物，火勢延燒，46歲吳姓屋主和72歲母親由鄰居架梯協助從2樓逃到1樓，吳的腰部扭傷、母親輕微嗆傷，45歲妻子情急從2樓跳下，背、頸部受傷，都送醫治療。

吳男14歲、16歲兒子受困火場，消防員進屋救人，發現兩兄弟身體交疊在2樓往3樓的樓梯，均無生命跡象，經送醫急救，僅次子恢復心跳，長子傷重不治。

鄰居指出，吳姓屋主從事科技業、妻子是護理師，一家五口、三代同堂，全家和樂，對吳家長子不幸葬身火窟深感遺憾。長子就讀的學校表示，將協助理賠申請。

同一時間，和興街1棟5樓建物騎樓的轎車和機車起火，火煙竄出，消防員射水滅火，救出7名住戶，都因輕微嗆傷預防性送醫；警方事後調監視器發現，起火前曾有一名男子在騎樓逗留，離去後機車即著火。

警方於2小時後逮獲涉嫌縱火55歲利姓街友，利男稱當時在騎樓躲雨抽菸，菸蒂未熄引發火警，因緊張才離開現場，警方將利男依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。