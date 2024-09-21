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自行換瓦斯桶 彰化早餐店氣爆2傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化市福馬街一家早餐店廚房，昨天上午發生瓦斯氣爆，屋內滿目瘡痍，造成老闆娘母子受傷送醫。圖／消防局提供
彰化市福馬街一家早餐店廚房，昨天上午發生瓦斯氣爆，屋內滿目瘡痍，造成老闆娘母子受傷送醫。圖／消防局提供
彰化市福馬街一家早餐店，昨天上午瓦斯氣爆，造成老闆娘母子受傷送醫，消防局初步調查，疑店家自行更換瓦斯管線未密實，造成瓦斯外洩，引發氣爆。消防局統計，從2020年迄今，彰化縣共發生23件瓦斯洩漏引起的火災，民眾更換瓦斯應由專業人士操作，避免氣爆風險。

彰化縣消防局昨天上午7時多接獲報案，彰化市福馬街早餐店氣爆，立即出動人車搶救，到現場已無火煙，61歲林姓女老闆受燒燙傷，29歲的洪姓兒子四肢被玻璃割傷，均送彰基治療。

監視畫面顯示，氣爆發生時，屋內玻璃、餐點、貨物、木板隔間震飛，連磁磚也震碎，強大震波夾帶濃煙及物品飛出店外。

消防局初步了解，疑似林女自行更換瓦斯桶，因安裝不確實，造成瓦斯外洩，之後返回廚房煮紅茶時，屋內已瀰漫瓦斯，林女一開爐火，就引發氣爆。

彰化縣消防局統計，從2020年元月至今，彰化縣已發生23件因瓦斯洩漏引起的火災，呼籲民眾更換瓦斯，應由專業人員操作，並遵守更換瓦斯鋼瓶的程序，避免瓦斯外洩，引發氣爆風險。

彰基指出，林女臉部、前胸、軀幹、後背燒燙傷，面積約30%，燙傷程度為二度燙傷，意識清楚，呼吸道通暢，送進燒燙傷病房救治，洪男傷勢不嚴重，包紮後已返家。

早餐店 氣爆

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