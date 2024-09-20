高雄鳳山暗夜大火釀1死4傷 護理師屋主妻平時表現良好、負責

高雄市鳳山區新安街一戶透天厝住宅今天凌晨發生火警，吳姓屋主1家5口送醫，釀1死、1命危、3傷悲劇，其中吳妻從2樓跳下逃生，背頸挫傷，有氣管嗆傷插管治療中；警方查出她是高雄市立民生醫院護理師，民生醫院院長林盟喬及院內主管也前往國軍高雄總醫院探視，表達慰問。

警方表示，1家5口包括72歲阿嬤、46歲吳男、45歲吳妻、16歲吳姓哥哥、以及14歲吳姓弟弟，今天凌晨住家一樓突然失火，吳男、吳妻和72歲阿嬤爬逃生窗到遮雨棚，在鄰居協助下由2樓逃到1樓，吳男腰部扭傷、阿嬤輕微嗆傷，吳妻情急下從2樓跳下，頸部挫傷。

不過，吳家一對兄弟則沒這麼幸運，受困在2樓通往3樓的樓梯間，哥哥不幸身亡，弟弟失去意識，送醫急救後恢復心跳。

民生醫院今天指出，其中受傷吳妻是該院護理師，2018年到職後，表現良好，盡心負責，與同儕相處融洽，對吳家大火深表惋惜，院方已啟動院內關懷機制，由院長林盟喬、護理科主任、護理科副主任及單位護理長親至國軍高雄總醫院探視，給予支持及慰問。