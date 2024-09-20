阿嬤2年未見孫報警...兒子媳婦坦承棄嬰屍 嘉檢遺棄屍體罪起訴

嘉義縣陳姓婦人2年前得知媳婦懷孕生子，但一直未看見孫子，疑有不測報警，兒子與媳婦坦承嬰兒死亡丟棄埋屍，但警方遍尋不著嬰兒遺骸，嘉檢今天偵結，依遺棄屍體罪嫌起訴陳男、莊女夫婦。

檢方起訴說，陳男坦承以毛巾包裹嬰兒屍體後，丟棄住家後山，莊女知情丈夫丟棄小孩屍體，依遺棄屍體罪嫌起訴夫婦2人。警方2月初動員人力到陳男住家後山搜索，未發現嬰兒遺骸，無法釐清死因。警方依遺棄屍體罪嫌函送法辦。

嘉市警局1月間接獲1名婦人報案，指稱住中埔鄉偏僻村落大嫂，約在2022年間挺著肚子懷孕，同年中旬在住家產下1名嬰兒，還聽到嬰兒哭聲，將大嫂產子告知共住母親陳婦，但2年來，陳婦母女都沒看到嬰兒，疑遭不測，向警方報案。