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慘剩車身骨架...新竹特斯拉疑撞護欄釀火燒車 消防人員急滅火

聯合報／ 記者張裕珍胡蓬生／新竹即時報導

新竹縣東科路今天下午4點多驚傳電動車特斯拉火警，由於鄰近新竹縣市交界，兩地消防局都派員灌救，並利用滅火毯侷限火勢，幸無延燒之虞，駕駛也順利逃生，火勢在20分鐘撲滅，但整輛特斯拉已被燒得精光，只剩車身骨架，事故原因由警消釐清中。

特斯拉火警發生在新竹縣竹東鎮東科路橋往竹北方向，當地屬於竹東二重轄區，新竹縣消防局獲報派4車9人搶救，新竹市金山跟埔頂分隊也有出勤。適逢下班時間，也造成東科路一帶大塞車。該輛電動車不明原因自撞護欄後起火，詳細原因待釐清。

電動車火警時有所聞，消防人員說，鋰電池會因連鎖反應不斷燃燒，若一直用水灌救很難打到電池深處，光靠射水難以撲滅，因此通常到場時會先滅火控制、降溫，接著再覆蓋滅火毯，將電動車全面覆蓋，藉此侷限火勢，同時仍需要持續灑水灌救。

新竹縣東科路今天下午4點多驚傳電動車特斯拉火警，消防用滅火毯滅火。圖／民眾提供
新竹縣東科路今天下午4點多驚傳電動車特斯拉火警，消防用滅火毯滅火。圖／民眾提供
新竹縣東科路今天下午4點多驚傳電動車特斯拉火警，車輛燒得精光。圖／民眾提供
新竹縣東科路今天下午4點多驚傳電動車特斯拉火警，車輛燒得精光。圖／民眾提供
新竹縣東科路今天下午4點多驚傳電動車特斯拉火警。圖／民眾提供
新竹縣東科路今天下午4點多驚傳電動車特斯拉火警。圖／民眾提供

新竹 特斯拉

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