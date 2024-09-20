慘剩車身骨架...新竹特斯拉疑撞護欄釀火燒車 消防人員急滅火

新竹縣東科路今天下午4點多驚傳電動車特斯拉火警，由於鄰近新竹縣市交界，兩地消防局都派員灌救，並利用滅火毯侷限火勢，幸無延燒之虞，駕駛也順利逃生，火勢在20分鐘撲滅，但整輛特斯拉已被燒得精光，只剩車身骨架，事故原因由警消釐清中。

特斯拉火警發生在新竹縣竹東鎮東科路橋往竹北方向，當地屬於竹東二重轄區，新竹縣消防局獲報派4車9人搶救，新竹市金山跟埔頂分隊也有出勤。適逢下班時間，也造成東科路一帶大塞車。該輛電動車不明原因自撞護欄後起火，詳細原因待釐清。