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透天厝大火釀1死4傷 高雄消防局提醒火場應變原則

中央社／ 高雄20日電

高雄鳳山區1棟透天厝今天大火，造成吳姓一家1死4傷，人員入屋搶救見哥哥蓋在弟弟身上，經送醫哥哥不治、弟弟被救回；高市消防局發布火場應變錯誤樣態及避難求生原則。

鳳山區新安街今晨這起透天厝火警，吳家5口受困火場，就讀高中、國中的兄弟檔雙雙癱倒樓梯口。消防入屋搜救時看見哥哥用身體護住弟弟，雖然緊急將兩人救出送醫，但哥哥仍不幸罹難、弟弟仍在加護病房與死神拔河。一場無情火讓一家人天倫夢碎。

消防局今天在臉書（Facebook）發文並搭配搜救犬影片提醒民眾火場應變記得「不要向上逃生」、「不要躲在廁所」、「不要穿越濃煙」等3大錯誤。第一線火場搶救消防人員指出，不應貿然向上逃生，因濃煙每秒上升3至5公尺，遠高於人往上移動速度，且越往高處濃煙溫度及毒性越高，往往也愈致命，錯誤逃生方向反而更容易受煙波及。

其次，不應躲在廁所，因廁所的門及天花板多半是塑鋼門，材質遇高溫易融化致濃煙竄入，或從門下方通風口灌入，一旦濃煙侵入就會窒息死亡。另外不要試圖穿越濃煙區，因濃煙是火場頭號殺手，濃煙成分含有一氧化碳、氯化、甲醛等有毒致命成份，同時帶有高溫，穿越濃煙有極大傷亡風險。

消防局表示，火場中所有思考跟行動原則就是「避開濃煙」，當身陷火場還看得到火，表示此時致命濃煙尚未產生，可以迅速逃生；若遇到逃生通道充滿高溫濃煙時，千萬不要貿然逃生，應選擇「關門」躲避濃煙，做好自我保護，爭取消防人員救援時間。

高雄市鳳山區新安街一棟透天民宅今天凌晨火警，讀國、高中的兄弟被救出無生命跡象，經送醫，哥哥不治，弟弟恢復生命跡象；圖為吳家一樓被燒毀一片焦黑的畫面。記者石秀華／攝影
高雄市鳳山區新安街一棟透天民宅今天凌晨火警，讀國、高中的兄弟被救出無生命跡象，經送醫，哥哥不治，弟弟恢復生命跡象；圖為吳家一樓被燒毀一片焦黑的畫面。記者石秀華／攝影

廁所 消防人員 透天厝

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