國際包裹藏10公斤K他命 刑事局破台港運毒集團

張姓男子涉與香港黑幫合作，從歐洲寄出品項為浴鹽的國際包裹抵台，再提供費用讓香港人赴台旅遊並領取包裹後，再透過共犯收取約10公斤K他命，刑事局逮捕張男等8人送辦。

警政署刑事警察局今天召開記者會，偵查第三大隊第二隊長陳彥宇表示，6月間接獲財政部關務署通報，疑有國際包裹內藏毒品，獲報後共同組專案小組偵辦，發現疑有香港黑幫走私毒品抵台，布線調查。

刑事局查出，在台南市開設罐頭工廠的台灣籍張姓男子（29歲）透過管道結識香港黑幫，並由香港籍郭姓女子（22歲）接洽，認為可透過走私K他命抵台販售牟利。

警方表示，張姓男子涉與香港黑幫合作，從瑞士寄出品項為浴鹽的國際包裹抵台，並提供費用讓香港籍黎姓男子（23歲）及其女友赴台遊玩，黎男等2人在6月初抵台入住西門町附近旅社，隨後前往大安區郵局領取包裹。

警方查出，黎姓男子與女友分頭行事，女友當天離境，黎男帶著藏有10.2餘公斤的K他命包裹，從台北搭高鐵南下至台南，抵達台南後，張姓男子指派2名小弟前來接頭，順便取走包裹後，把毒品帶至張男的工廠等處。

警方專案小組蒐證多日，見時機成熟，前往台南市等處逮人，循線逮捕台灣籍張姓男子等5人、香港籍黎姓男子等3人到案，並搜出市價約新台幣3000萬元、約10公斤K他命等贓證物。

警詢後，依違反毒品危害防制條例等罪嫌把張男等8人移送台北地檢署偵辦，張男及其小弟與香港籍黎姓男子被法院裁定羈押。

刑事局表示，此案為香港黑幫利用香港籍車手以觀光旅遊赴台為由，收取從國外寄到台灣藏有毒品的包裹，再由台灣籍共犯取貨，並層層轉手設斷點，規避警方查緝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885