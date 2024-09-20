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3失聯移工撞球館遭警帶走 警對店員說「他們不會回來了」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢區藍天撞球館前天接獲民眾報案，因喧鬧聲過大希望警方到場處理，警方到場後發現在場的22歲阮男、23歲范男及23歲阮男均為失聯移工，分別失聯2年、4年及2年，全案警詢後移送桃園專勤隊辦理收容及遣返。

網路上流傳一段影片，只見警方到場後，將3人帶走，店員還詢問說「怎麼把客人帶走」，警方回應「他們不會回來了」。警方表示，在場的22歲阮男、23歲范男及23歲阮男均為失聯移工，分別失聯2年、4年及2年，全案警詢後移送桃園專勤隊辦理收容及遣返。

而中壢警察分局前天有民眾導航發現中壢警分局地標遭惡搞，不僅改成「中壢藍天撞球砍」，更顯示已歇業。中壢警分局回應，有關GOOGLE地圖地點遭新增「中壢藍天裝球砍」地標一事，經查正式地標仍正常有效，目前已循GOOGLE申訴管道協助移除。

桃園市中壢區藍天撞球館前天接獲民眾報案，於撞球館內帶走22歲阮男、23歲范男及23歲阮男均為失聯移工，分別失聯2年、4年及2年，全案警詢後移送桃園專勤隊辦理收容及遣返。報系資料照
桃園市中壢區藍天撞球館前天接獲民眾報案，於撞球館內帶走22歲阮男、23歲范男及23歲阮男均為失聯移工，分別失聯2年、4年及2年，全案警詢後移送桃園專勤隊辦理收容及遣返。報系資料照

中壢 失聯 桃園 移工

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