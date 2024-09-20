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竹縣老翁命喪火場今晚「送煞」路線曝光 居民反映：時間太早了

聯合報／ 記者胡蓬生張裕珍／新竹即時報導

新竹縣芎林鄉文化街日前發生住宅死亡火警，64歲劉姓老翁被發現時全身焦黑，明顯死亡。死者家屬今天晚上將舉行送煞儀式，路線曝光將從文化街、文山路、光明路、富林路到中正橋下，當地村長也證實此事，提醒附近鄰居要關好門，盡量避開路線。

芎林在地臉書社團「芎林人大小事」昨天晚上貼出公告，提及送煞儀式從今天（20日）晚上8點30分開始，但不少民眾反映送煞時間「太早」。

經查詢，依據最新公告已經更新送煞時程，改為今晚8點半為在宅送煞儀式，晚上10點開始出發，從文化街行經文山路、光明路、富林路，最後抵達中正橋下。並提醒鄉親在此時間避開這些路段，「大家出入平安」。

一般認為俗稱「送肉粽」的送煞是彰化海線的習俗，當地芎林村村長官秀娘說，家屬舉辦的送煞儀式跟「送肉粽」意義差不多，若為非自然死亡都會舉辦這種儀式，像是發生車禍也會送煞，法師通常就會在現場直接做。

官秀娘也提醒，今晚送煞開始後一出門就會上車，車內會有稻草人，附近鄰居要記得關好門，也請記得盡量避開路線不要看。

新竹縣芎林鄉文化街一幢4層樓的民宅16日晚間7點多發生住宅火警，老翁不幸死亡。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣芎林鄉文化街一幢4層樓的民宅16日晚間7點多發生住宅火警，老翁不幸死亡。圖／新竹縣消防局提供

彰化 送肉粽 鄰居

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