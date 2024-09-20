女友酒駕害轎車遭扣牌...台中男掛偽牌上路遭法辦 直呼「得不償失」

台中龔姓男子的自小客車牌照，因女友酒駕遭吊扣，他為日常通勤，網購偽造車牌懸掛，警方日前巡邏發現查獲，他原以為只需吃罰單，事後得知涉犯刑法將被送辦，讓他直呼「得不償失」。

台中市警局第三分局今天表示，警方8月30日巡邏經過南區南平路與忠明南路口時，巡邏車智慧輔助系統突然發出警報，顯示前方1輛自小客車車牌有異，警方立即將車輛攔停。

員警攔下車輛後，發現駕駛29歲龔姓男子雖態度配合，但卻神色緊張，經員警指出車籍資料與車牌不符，龔男仍不斷辯稱為原車，警方提出相關資料後，他才坦承車輛上使用的確實並非原車牌。

警方查出，事發車輛為龔母所有，平時多為龔男使用，原車牌今年2月因龔男的女友酒駕遭吊扣，他因平日上班倚賴車輛代步，便上網以新台幣1萬5000元的價格購買偽造車牌，方便平時繼續上路。

龔男原以為懸掛假車牌只要罰款，不料警方通知因涉及刑法必須至派出所處理，讓他直呼「得不償失」，警方除依偽造特種文書罪將龔男移送台中地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例開單告發。

警方指出，台中市警方於8月份共查獲1384件使用吊銷車牌、偽造車牌等案件，將持續取締。民眾若私下製作、販售偽造車牌的行為，涉犯刑法偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑；使用偽造車牌上路，依道路交通管理處罰條例，最高可處1萬800元罰鍰。

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