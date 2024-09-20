外送員疑「偷餐慣犯」餐點拿了就走 店家怒報警

苗栗竹南有餐飲業者接到新台幣500餘元外送訂單，餐點遭1名男外送員取走後發現疑似「假取餐真偷竊」，導致後來真正取餐外送員無餐可取，經打聽得知男子疑是慣犯，報警處理。

竹南鎮經營扁食小吃生意的江姓業者今天表示，昨天傍晚5時許，接到外送點餐3份肉燥飯、3碗餛飩湯、1份粄條，共計525元，店員製作完成後，放在外送櫃台上，1名頭戴外送平台安全帽的男子進入店內，看到店員剛轉身，就把餐點全部取走。

江姓業者指出，男子拿走餐點相隔不到1分鐘，真正領單的平台外送員要來取餐，女店員感到詫異「92號餐點已經拿走了」。由於當時只有這份外送單，不太可能搞錯，懷疑是「假取餐真偷竊」。

業者表示，起初先透過外送員群組探詢，想知道對方是否有困難或是初犯，都好商量；不過，其他外送員紛紛指稱，這名外送員「不是很常跑」，久久會出來犯案1次，已是行竊慣犯。

業者認為外送餐點遭竊，或許損失金額不大，但其實造成顧客和其他外送員困擾，更影響店家聲譽，加上得知對方是同業口中的慣犯，決定不能姑息這種利用職務之便「順手牽羊」行為，報警處理，並將過程影像po網，提醒其他店家注意。