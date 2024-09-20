快訊

中信金控董事會決議 終止新光金控收購案

雷雨亂航班！嘉義機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

與中毒案有關？台東阿嬤家中發現「芬普尼」 植物專家這樣說

外送員疑「偷餐慣犯」餐點拿了就走 店家怒報警

中央社／ 苗栗縣20日電

苗栗竹南有餐飲業者接到新台幣500餘元外送訂單，餐點遭1名男外送員取走後發現疑似「假取餐真偷竊」，導致後來真正取餐外送員無餐可取，經打聽得知男子疑是慣犯，報警處理。

竹南鎮經營扁食小吃生意的江姓業者今天表示，昨天傍晚5時許，接到外送點餐3份肉燥飯、3碗餛飩湯、1份粄條，共計525元，店員製作完成後，放在外送櫃台上，1名頭戴外送平台安全帽的男子進入店內，看到店員剛轉身，就把餐點全部取走。

江姓業者指出，男子拿走餐點相隔不到1分鐘，真正領單的平台外送員要來取餐，女店員感到詫異「92號餐點已經拿走了」。由於當時只有這份外送單，不太可能搞錯，懷疑是「假取餐真偷竊」。

業者表示，起初先透過外送員群組探詢，想知道對方是否有困難或是初犯，都好商量；不過，其他外送員紛紛指稱，這名外送員「不是很常跑」，久久會出來犯案1次，已是行竊慣犯。

業者認為外送餐點遭竊，或許損失金額不大，但其實造成顧客和其他外送員困擾，更影響店家聲譽，加上得知對方是同業口中的慣犯，決定不能姑息這種利用職務之便「順手牽羊」行為，報警處理，並將過程影像po網，提醒其他店家注意。

苗栗縣警察局竹南分局第一組巡官闕冠宇表示，警方獲報後將持續調閱監視器，通知當事人到案說明，釐清是誤取餐點或是竊盜行為，若涉犯竊盜罪嫌，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

苗栗竹南有餐飲業者接到新台幣500餘元外送訂單，餐點遭1名男外送員取走後發現疑似「假取餐真偷竊」，導致後來真正取餐外送員無餐可取，經打聽得知男子疑是慣犯，報警處理。圖／Ingimage
苗栗竹南有餐飲業者接到新台幣500餘元外送訂單，餐點遭1名男外送員取走後發現疑似「假取餐真偷竊」，導致後來真正取餐外送員無餐可取，經打聽得知男子疑是慣犯，報警處理。圖／Ingimage

偷竊 外送員 店員

延伸閱讀

外籍生退出外送曝「實賺不到183元、意外頻繁」 網認同：優點剩自由

他當外送員一路飆車仍遇客人等太久開罵 網：延遲1小時都轉單

妹子凌晨4點叫外送員上樓做1事 萬人按讚：很好賺

訂外送友勸別用本名？她好奇問網友 網警告：千萬別用

相關新聞

影／女子半身沉沒高美濕地海中 無人機巡查發現急救援

海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員今天使用「多旋翼無人機」在台中高美濕地巡查灘岸時，發現一名女子半身沒入海中，海巡人...

台南男嬰噎痰腦死保母稱「手機3G無法打119」社會局研議設緊急鈕

台南市日前發生4個月大男嬰疑似痰噎以致呼吸困難時，保母竟因手機通訊問題未能在第一時間撥打119，反而疑似是聯絡家長要求自...

嘉縣阿嬤2年未見孫報警 兒子夫妻坦承棄嬰屍遭訴

嘉義縣陳姓婦人2年前獲悉媳婦懷孕生子，但遲未看見孫子，疑有不測報警，其子與媳婦坦承嬰兒死亡已丟棄埋屍，警方遍尋不著，嘉檢...

竹縣老翁命喪火場今晚「送煞」路線曝光 居民反映：時間太早了

新竹縣芎林鄉文化街日前發生住宅死亡火警，64歲劉姓老翁被發現時全身焦黑，明顯死亡。死者家屬今天晚上將舉行送煞儀式，路線曝...

外送員疑「偷餐慣犯」餐點拿了就走 店家怒報警

苗栗竹南有餐飲業者接到新台幣500餘元外送訂單，餐點遭1名男外送員取走後發現疑似「假取餐真偷竊」，導致後來真正取餐外送員...

民宅飛來虎頭蜂螫傷沒呼吸心跳 基隆老翁及時搶救恢復

基隆市暖暖區一名60多歲老翁，今天下午在家中頂樓整理物品時，疑遭虎頭蜂螫傷，沒多久就全身癱軟，家屬趕快打119求救，送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。