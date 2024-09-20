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民宅飛來虎頭蜂螫傷沒呼吸心跳 基隆老翁及時搶救恢復

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市暖暖區一名60多歲老翁，今天下午在家中頂樓整理物品時，疑遭虎頭蜂螫傷，沒多久就全身癱軟，家屬趕快打119求救，送醫前無呼吸、心跳，情況危急，八堵礦工醫院插管及時搶救小半時，幸好恢復心跳。

今天下午2點多，一名老翁的家屬打電話向消防局求救，報案指稱老翁在家中頂樓不慎被蜂螫傷，全身癱軟，救護車到場緊急救援，送醫前無呼吸、心跳，情況危急。

八堵礦工醫院指出，經插管急救半小時後恢復心跳、呼吸，目前仍在治療中。家屬告知是在家裡被蜂螫傷，研判可能是虎頭蜂，才會這麼快就出現症狀，夏季靠山區多有虎頭蜂，暖暖又多山區，容易出沒。

消防人員說，季節轉變時蜂群較不穩定，若已察覺蜂群在身邊盤旋或樹上有巢位、球狀物，不可使用衣物驅趕或尖叫，用衣服包住頭部，蹲低身體，盡量緩慢安靜繞道離開現場。

若遭虎頭蜂螫傷，先用夾子或刀背將針移除，清水初步清洗，可先用抗組織胺藥膏塗抹，如有心悸、呼吸困難、大片紅腫要盡速就醫。

民宅飛來虎頭蜂螫傷沒呼吸心跳，基隆老翁及時搶救恢復。記者游明煌／攝影
民宅飛來虎頭蜂螫傷沒呼吸心跳，基隆老翁及時搶救恢復。記者游明煌／攝影

基隆 虎頭蜂 頂樓

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