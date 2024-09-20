台中女嬰嗆奶臉發黑...加護病房住1周 家屬控護理之家卸責

台中1間產後護理之家被控訴疑照顧疏失，釀剛出生不久女嬰嗆奶一度窒息缺氧，臉色也發黑緊急送醫住進加護病房1周，家屬質疑員工未盡責，被對方反控是自己疏忽，家屬不滿業者態度消極，表示將提告刑事過失傷害；對此，護理之家表示，照法律程序走，不再回應。

家屬表示，女兒產後原預計入住護理之家20天，花費12萬元，6月14日當晚11點10分女兒親自餵完奶後，12點將女嬰送回嬰兒房改由月子中心人員照顧，未料又時隔半個多小時，業者突然告知女嬰有嗆奶、臉色發紺，還因此嘔吐狀況危急。

家屬說，業者當時竟然叫他們自行送醫，但父母認為女兒嗆奶嚴重，就連臉色都一度發黑，非常擔心有無後遺症，堅持下對方才幫忙叫救護車。

後來女嬰送中山醫院時經診斷嗆奶、肺部浸潤，還在兒童加護病房住了近1個禮拜，小小身軀被迫扎滿針，整個右手被都瘀青，讓人非常心疼。

家屬認為，業者不承認照護疏失，還將女嬰嗆奶責任推到他們身上，事發後雖有包個紅包，但後續不聞不問，態度消極讓他們完全不能接受，且女嬰是他們第一個小孩，父母為此以淚洗面。

家屬表示，事發後有向轄區警方備案，警察局也同步通報社會局、衛生局，直到今天上午雙方出面調解，業者只答應不收月子中心費用，但就女嬰部分不願賠償，但女嬰嗆奶一度缺氧，很怕未來成長階段受影響，決定對月子中心提告刑事過失傷害。

家屬也呼籲，希望民眾日後有產後照護時，找月子中心更加留意，多去看評價、多做比較。